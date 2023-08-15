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"Мираторг" и "Вкусно — и точка" дополнительно инвестируют 5,7 млрд рублей в совместное предприятие

1:51
Общество

Российский агрохолдинг "Мираторг" и сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно — и точка" объявили о дополнительных инвестициях в размере 5,7 млрд рублей на расширение совместного предприятия, которое планируется построить в Орловской области на территории ОЭЗ "Орёл". Об этом сказано в совместном пресс-релизе компаний.

"Мираторг" и "Вкусно — и точка" дополнительно инвестируют 5,7 млрд рублей в совместное предприятие
Фото: https://www.homesandgardens.com/advice/potato-companion-plants

Предприятие будет расположено в Мценском районе Орловской области. Инвестиции позволят увеличить годовую мощность предприятия с изначально планируемых 100 тыс. тонн до 120 тыс. тонн.

Усилия по модернизации будут включать в себя добавление специализированного цеха, предназначенного для производства картофельных хлопьев, в дополнение к существующему комплексу, ориентированному на производство картофеля фри. Увеличение инвестиций приведет к росту числа рабочих мест с 291 до 365 единиц и увеличению налоговых отчислений в бюджеты различных уровней — с 1,16 млрд до 1,34 млрд рублей ежегодно.

Как указано в пресс-релизе, запуск предприятия планируется во втором квартале 2025 года, строительные работы начнутся в третьем квартале 2023 года. Помимо картофеля-фри, компания будет производить другие продукты на основе картофеля, соответствующие стандартам качества сети "Вкусно — и точка", такие как картофельные ломтики и картофельные оладьи. Ожидается, что произведенные картофельные хлопья будут продаваться в секторе B2B для производства чипсов, снеков, замороженных полуфабрикатов, детского питания, выпечки и кулинарных изделий.

 

 

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Производство картофеля, интервью с собственником бизнеса
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
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