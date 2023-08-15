В Ростовской области увеличивается естественная убыль населения

1:15 Your browser does not support the audio element. Общество

Естественная убыль населения продолжает нарастать в Ростовской области. Об этом сообщает издание "rostovgazeta.ru" со ссылкой на данные Росстата.

Фото: www.acg. edu/events/work-family-balance-challenges-and-solutions-for-the-birth-deficit-in-greece-round-table-discussion/

Сведения о рождаемости и смертности в Ростовской области за период с января по июнь текущего года были обнародованы Росстатом. Известно, что с начала года умерли 27 452 жителя региона. Это на 5 371 человека меньше, чем за аналогичный период годом ранее.

Впрочем, показатели рождаемости в регионе остаются невысокими. С января по июнь в Ростовской области появились на свет 15 543 младенца. Этот показатель ниже, чем в предыдущем году, когда было зарегистрировано 15 687 новорожденных.

Из-за высокой смертности и недостаточно высокой рождаемости ситуация с естественной убылью населения продолжает ухудшаться. На данный момент количество умерших превышает количество родившихся на 11 909 человек.

Ранее мы писали, что в Ростове-на-Дону в дорожной аварии погиб один человек.

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