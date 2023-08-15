Естественная убыль населения продолжает нарастать в Ростовской области. Об этом сообщает издание "rostovgazeta.ru" со ссылкой на данные Росстата.
Сведения о рождаемости и смертности в Ростовской области за период с января по июнь текущего года были обнародованы Росстатом. Известно, что с начала года умерли 27 452 жителя региона. Это на 5 371 человека меньше, чем за аналогичный период годом ранее.
Впрочем, показатели рождаемости в регионе остаются невысокими. С января по июнь в Ростовской области появились на свет 15 543 младенца. Этот показатель ниже, чем в предыдущем году, когда было зарегистрировано 15 687 новорожденных.
Из-за высокой смертности и недостаточно высокой рождаемости ситуация с естественной убылью населения продолжает ухудшаться. На данный момент количество умерших превышает количество родившихся на 11 909 человек.
Ранее мы писали, что в Ростове-на-Дону в дорожной аварии погиб один человек.
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