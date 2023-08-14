В результате столкновения трех автомобилей в Ростове-на-Дону один человек погиб и трое получили ранения. Об этом сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Ростовской области.
"Около 09:00 по адресу ул: ул. Доватора, 4 произошло столкновение с участием трех автомобилей. По предварительным данным, водитель автомобиля Ford Focus выехал на встречную полосу, что привело к столкновению с автомобилем Datsun. В результате удара автомобиль Datsun столкнулся с Hyundai Elantra, двигавшимся позади в том же направлении. В результате ДТП водитель автомобиля Datsun скончался в машине скорой помощи, его пассажир, а также водитель и пассажир автомобиля Ford были доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
В ведомстве также уточнили, что в настоящее время нарушено движение по Зоологической улице и Змеевскому проезду, которые соединяют два крупных района города. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
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