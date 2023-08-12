Ранее восстановленное движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту вновь перекрыто, следует из сообщения Telegram-канала, посвящённого оперативной информации о ситуации на объекте. Местные власти выступили с призывом к гражданам, находящимся на мосту, а также в зоне досмотра. Людей просят оставаться в спокойствии.
О перекрытии движения в оперштабе сообщили сегодня в 13:26, а возобновили его в 14:13.
Напомним, оборонное ведомство России ранее проинформировало о том, что боевики ВСУ предприняли попытку нанесения удара по Крымскому мосту переделанной ракетой С-200. Атака была успешно отражена системами ПВО РФ. Инцидент обошёлся без пострадавших. Разрушений нет.
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