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Оперативный штаб заявил о новом перекрытии движения транспорта по Крымскому мосту

0:52
Общество

Ранее восстановленное движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту вновь перекрыто, следует из сообщения Telegram-канала, посвящённого оперативной информации о ситуации на объекте. Местные власти выступили с призывом к гражданам, находящимся на мосту, а также в зоне досмотра. Людей просят оставаться в спокойствии.

Оперативный штаб заявил о новом перекрытии движения транспорта по Крымскому мосту
Фото: Telegram: Ситуация у Крымского моста

О перекрытии движения в оперштабе сообщили сегодня в 13:26, а возобновили его в 14:13.

Напомним, оборонное ведомство России ранее проинформировало о том, что боевики ВСУ предприняли попытку нанесения удара по Крымскому мосту переделанной ракетой С-200. Атака была успешно отражена системами ПВО РФ. Инцидент обошёлся без пострадавших. Разрушений нет.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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