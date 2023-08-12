Оперативный штаб заявил о новом перекрытии движения транспорта по Крымскому мосту

0:52 Your browser does not support the audio element. Общество

Ранее восстановленное движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту вновь перекрыто, следует из сообщения Telegram-канала, посвящённого оперативной информации о ситуации на объекте. Местные власти выступили с призывом к гражданам, находящимся на мосту, а также в зоне досмотра. Людей просят оставаться в спокойствии.

Фото: Telegram: Ситуация у Крымского моста

О перекрытии движения в оперштабе сообщили сегодня в 13:26, а возобновили его в 14:13.

Напомним, оборонное ведомство России ранее проинформировало о том, что боевики ВСУ предприняли попытку нанесения удара по Крымскому мосту переделанной ракетой С-200. Атака была успешно отражена системами ПВО РФ. Инцидент обошёлся без пострадавших. Разрушений нет.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.