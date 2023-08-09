Надписи о вреде употребления табака и алкоголя нужно наносить не только на пачки и бутылки, но и на аксессуары, в которых они могут храниться. С соответствующим предложением к главе Минпромторга России Денису Мантурову обратился депутат Государственной Думы Виталий Милонов, сообщает "УралИнформБюро".
В письме, адресованном Мантурову, Милонов подчеркивает необходимость расширения масштабов пропаганды здорового образа жизни в России. В стране принимаются серьёзные меры по борьбе с распространением вредных привычек среди населения. В частности, за последние годы было принято множество нормативных актов, направленных на ограничение публичной демонстрации табачных изделий и алкогольной продукции.
Однако, как отмечает Милонов, табачная и алкогольная промышленность постоянно придумывает новые способы обхода законодательных предписаний. Они выпускают на рынок такие изделия, как портсигары, чехлы для вейпов, фляги и держатели для бутылок, которые не позволяют разместить на видном месте предупреждающие надписи и изображения.
Милонов обращается к властям с призывом рассмотреть возможность внесения изменений в существующую законодательную базу. Поправки предусматривают обязательное нанесение на все аксессуары (портсигары, чехлы, фляги и переноски) предупреждающих надписей о вреде табака и алкоголя. Эти аксессуары предназначены для использования совместно с оригинальной упаковкой и этикетками.
Стоит отметить, что в августе 2022 года был вновь поднят вопрос о нанесении на бутылки с алкоголем тревожных изображений, рассказывающих о последствиях употребления спиртного. Несмотря на это предложение, инициатива по внедрению данной стратегии визуального предупреждения в конечном итоге не была реализована.
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