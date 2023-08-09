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Мошенники придумали новую схему обмана в Telegram: следят и изучают

1:14
Общество

Мошенники придумали новый способ кражи аккаунтов россиян в мессенджере Telegram, сообщили в компании "Инфосистемы Джет". По их данным, жулики изучают досконально "расписание" жизни жертвы и её интересы.

Мошенники придумали новую схему обмана в Telegram: следят и изучают
Фото: flickr.com

По данным экспертов, мошенники проверяют всю информацию, доступную в Сети: где человек учится, работает, в какой ходит спортзал и какой кофе любит.

"Как правило, человека добавляют в группу, где "бывшая коллега" или "знакомый" просит помочь победить в онлайн-голосовании. В сообщении указана ссылка, по которой нужно перейти, — сообщили эксперты "Известиям".

Подобная схема была и ранее, но разница в том, что человека добавляли по фишинговой ссылке, сейчас же мошенники готовят группы, которые кажутся активными и с живыми подписчиками. Выглядит "реальным" и сам жулик.

Человека просят авторизоваться через популярные мессенджеры, к примеру, Telegram, и ввести код, и персональные данные уже уходят к жуликам.

"Аккаунт могут использовать для рассылки мошеннических сообщений, использования персональных данных или вымогания денег", — сообщили собеседники агентства.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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