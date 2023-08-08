Юрист Хаминский: мошенников можно определить по номеру телефона

0:45 Your browser does not support the audio element. Общество

Александр Хаминский, юрист и глава Центра правопорядка в Москве и Московской области, поделился советами по предотвращению случаев телефонного мошенничества.

Фото: life.ru

В интервью газете "Известия" он призвал к особой осторожности при общении с незнакомыми номерами телефонов.

Он также подчеркнул, что следует обращать внимание на первые цифры в номере вызывающего абонента: если номер не начинается с (+7), что является международным кодом России, то это может быть сигналом тревоги. То же самое относится к префиксам, которые не соответствуют кодам мобильных операторов вашего региона.

Хаминский отметил, что никто не имеет права по телефону требовать совершения каких-либо серьезных действий.

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