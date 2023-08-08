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Стоимость проезда в общественном транспорте Стамбула выросла на 51%

1:39
Общество

Тарифы на общественный транспорт в Стамбуле выросли на 51,52%. Решение было принято в ходе заседания Транспортного координационного центра муниципалитета Стамбула. Повышение цен распространяется на все виды транспорта. Единый билет на автобусы, трамваи и метро теперь будет стоить 15 лир (0,55 доллара) по сравнению с 9,9 лирами (0,36 доллара), в то время как билет со скидкой теперь стоит 7,32 лиры (0,27 доллара). Проезд в метробусе, который курсирует по выделенным полосам по всему мегаполису, обойдется в 22,25 лиры или 0,82 доллара.

Стоимость проезда в общественном транспорте Стамбула выросла на 51%
Фото: newsland.com

Также были значительно увеличены тарифы на услуги такси (примерно на 75%). Начальный тариф на такси (фиксированная сумма независимо от расстояния) теперь составляет 19,17 лиры (0,71 доллара), а короткая поездка в пределах километра обойдется в 70 лир (2,59 доллара) — по сравнению с предыдущими 40 лирами.

Повышение стоимости проезда также коснётся школьных автобусов и пассажирского транспорта вместимостью 10-17 человек, в среднем на 50%. Первоначально предлагалось повысить стоимость проезда на 57%, в то время как Ассоциация таксистов Стамбула призывала к повышению тарифов на 100%.

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Какой транспорт в Стамбуле ценится больше ? Цены 2023 | Все о транспорте | По Таджикски | ПроТурцию.
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
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