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Марков высказался о розыске телеведущего Андрея Караулова

1:01
Общество

Политолог Сергей Марков прокомментировал полицейскую листовку, которая сообщает о том, что журналист Андрей Караулов объявлен в розыск.

Марков высказался о розыске телеведущего Андрея Караулова
Фото: Фото из YouTube

Марков опубликовал в своём Telegram-канале листовку, содержащую информацию о то, что Андрея Караулова 1958 года рождения разыскивают по статье 128.1 УК РФ часть 5. (клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления).

Политолог напомнил, что Караулов вёл передачу "Момент истины", зрительская аудитория которой насчитывала миллионы человек.

"Впрочем, ему достались миллионы не только зрителей и читателей. И что же он такого совершил, что его разыскивает полиция?" — задался вопросом Марков.

Ранее сообщалось, что на журналиста Андрея Караулова завели уголовное дело за клевету на Никиту Михалкова.

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02.04.12г. Пятый канал, «Момент истины»
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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