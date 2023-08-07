В телешоу "Выжить в Дубае" Батрутдинов довел до слез уроженку Донбасса

1:00 Your browser does not support the audio element. Общество

Известная фигура проекта "Выжить в Дубае", 45-летний Тимур Батрутдинов, отличился. В одном из эпизодов артист резко повел себя с Дарьей Александровой, студенткой из Новосибирска и уроженкой Донбасса: Дарья вместе с семьей вынуждена была покинуть родной город в 2015 году.

Фото: vladtime.ru

Тимур Батрутдинов без спроса взял выигранную Дарьей головоломку, а когда она стала требовать, чтобы вещь вернули, заявил:

"Хамство я не потерплю. Ты хамишь, грубишь, высокомерно ведешь себя с другими людьми и с коммуникацией у тебя большие проблемы. Как ты с людьми, так и они с тобой. Маленькая сырая девочка еще, невоспитанная до жути".

Похоже, Дарья Тимура раздражала, ведь благодаря ей с шоу пришлось уйти Наталье Рудовой, над которой Даша одержала победу в честном поединке. К Батрутдинову присоединился Павел Мамаев. Даша не выдержала и расплакалась.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.