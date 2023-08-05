В российских городах будет разрешено запускать любительские дроны в зонах, специально предназначенных для этого. Об этом рассказал замглавы Минтранса РФ Игорь Чалик.
Это заявление замглавы ведомства сделал на "Архипелаге 2023" в Новосибирске, пообещав, что любительским беспилотникам разрешат летать.
"Будут специальные зоны выделены в каждом городе и населённом пункте", — подчеркнул Чалик.
Чиновник добавил, что для установки таких зон местные администрации могут обращаться в Минтранс. Сотрудники ведомства будет выделять специальные зоны для запуска дронов в каждом конкретном городе.
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