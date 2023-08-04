Дом без кондиционера можно охладить шелковыми простынями и емкостями со льдом

4:43 Your browser does not support the audio element. Общество

В столице России сохраняется летняя жара: в эти выходные, 5 и 6 августа, по прогнозам синоптиков, температура поднимется выше 30 градусов. Мы рассмотрим способы охлаждения жилища без применения кондиционера и поделимся советами по тому, как обеспечить комфорт переживанию летней жары нашим домашним питомцам.

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По данным руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в субботу, 5 августа, температура воздуха составит 30-31 градус, в воскресенье, 6 августа, она будет держаться примерно на том же уровне. В то же время в Подмосковье ожидаются значения от 29 до 34 градусов. Это на пять градусов выше средних показателей.

По словам специалиста, жара сохранится и на начало следующей недели. В понедельник, 7 августа, ожидается повышение температуры воздуха до 34 градусов. Впрочем даже после этого значение температуры останется летним, как отмечают эксперты.

Если в вашем доме есть кондиционер или хотя бы вентилятор, то такие высокие температуры не будут проблемой: самую жару можно будет пережить в комфортных условиях. В противном случае можно воспользоваться простыми средствами или внести небольшие изменения в интерьер, подсказывает дизайнер интерьера Зульфия Даева, сообщает Москва 24.

Согласно ее советам, первое, что стоит сделать, — это закрыть окна солнцезащитными шторами или тканями с подкладкой на солнечной стороне и не открывать их в течение дня. Это поможет предотвратить перегрев помещения.

"Солнечные лучи отражаются от искусственных тканей, поэтому лучше всего заменить весь текстиль дома — покрывала, скатерти и т. д. — на льняные или хлопковые материалы", — подчеркивает Даева.

Если ваши окна выходят на солнечную сторону, стоит временно убрать оттуда светоотражающие предметы и материалы, такие как зеркала, стекло и глянцевые поверхности. Все они способствуют нагреванию помещения. Вместо них лучше использовать светлые мягкие материалы, которые будут поглощать свет, а не отражать его.

Кроме того, в жару лучше всего использовать шелковое постельное белье — этот материал охлаждает кожу.

Еще одним способом является размещение в комнате емкостей с льдом, которые помогут охладить воздух, советует Даева.

Доктор наук по медицине, генетик Наталья Артемьева ранее делилась оптимальными способами борьбы с жарой:

увеличение потребления жидкости,

сбалансированное питание,

принятие теплого душа

и ношение легкой, светлой одежды.

Как помочь питомцу

В условиях жары также следует обратить внимание на домашних питомцев. Ветеринарный врач Элла Евстигнеева предупреждает, что долгое нахождение на солнце и жара в помещении могут негативно повлиять на здоровье животных.

По ее словам, если температура на улице или дома превышает 33 градуса, то питомцы, как правило, не перегреваются, так как у них хорошо развита система терморегуляции. Однако есть случаи, когда это может произойти, например, если животные лежат на солнце и не осознают, что температура их тела повышается.

В таких случаях рекомендуется помещать животное в прохладное место, чтобы избежать перегрева. Для собаки, в частности, можно использовать специальные охлаждающие попоны из особой ткани, которые помогут поддерживать нормальную температуру тела во время прогулок и дома.

Евстигнеева также советует увлажнять подмышечные впадины, паховую область и живот животного водой комнатной температуры. Важно помнить, что холодная вода может вызвать спазм сосудов.

Важно знать, что нельзя стричь собак и кошек налысо, так как шерсть защищает их от перегрева. Если нужно, можно лишь подстричь шерсть.

"Срезать шерсть под ноль — значит лишить животное естественной защиты от перегрева. Кроме того, если у животного есть колтуны, их нужно обязательно удалить", — подчеркивает врач.

Также не следует накладывать холодные предметы или лед на тело животных, так как это может вызвать спазм сосудов и нарушить терморегуляцию. Вместо этого можно увлажнять подушечки лап водой комнатной температуры, что поможет снизить жару и дискомфорт.

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