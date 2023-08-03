Shot: жителей Казани напугало облако в виде "ядерного гриба"

0:37 Your browser does not support the audio element. Общество

Жители Казани заметили вечером в среду в небе облако, очень похожее по очертаниям на "ядерный гриб". Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Фото: https://t.me/shot_shot/55066

Оказалось, что казанцев испугало обычное облако-"наковальня". Многие подумали, что произошёл какой-то взрыв или пожар, но эксперты объяснили, что это особый вид кучево-дождевого облака.

Оно поднимается сначала на большую высоту (около 12 км), а затем начинает расплываться из-за сильных ветров. Зрелище, действительно, впечатляющее и эффектное.

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