Каждый пятый россиянин рассматривает вариант покупки дачи

На протяжении последних двух лет около 20% граждан России начали активно размышлять о покупке загородной недвижимости, в то время как у 28% участников данного опроса такой участок уже есть в их владении, сообщает ТАСС.

Фото: https://market-crimea.com/

В течение последних двух лет около 20% участников опроса задумывались о приобретении загородной недвижимости, в то время как у 28% из них уже есть такая возможность. Однако большая часть респондентов, а именно 51%, на данный момент не планируют инвестировать в данное направление.

Главной мотивацией для приобретения загородной недвижимости является возможность организации качественного отдыха. Такую цель назвали 76% опрошенных. Одновременно 8% респондентов рассматривают данную инвестицию с точки зрения потенциальной прибыли, еще 8% планируют заняться садоводством, а также та же доля респондентов хочет обустроить жилье для родителей или пожилых родственников.

При выборе подходящей загородной недвижимости основным критерием является стоимость. На этот аспект обратили внимание 34% участников опроса. Также большую важность имеет транспортная доступность (28%), наличие коммуникаций (15%), окружающая природа (8%), инфраструктура (7%), а также состояние строений и дружелюбие соседей (по 4%).

42% участников исследования готовы вложить в приобретение загородной недвижимости 3 миллиона рублей и более. 16% располагают суммой от 1 до 3 миллионов рублей, 26% имеют в виду сумму от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, и еще 16% готовы потратить до 500 тысяч рублей.

Анализ показал, что подавляющее большинство россиян (57%) намерены финансировать покупку загородной недвижимости из личных средств. Кроме того, 15% планируют воспользоваться кредитом, 25% рассматривают возможность ипотеки, а 3% могут использовать материнский капитал для этой цели.

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