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Церемония вручения ТЭФИ состоится 7 и 8 декабря

1:08
Общество

Телевизионная премия ТЭФИ пройдёт в период с 7 по 8 декабря. Количество номинаций увеличилось до 54, сообщает пресс-служба фонда "Академия российского телевидения" со ссылкой на президента Академии российского телевидения Михаила Швыдкого, добавив, что изменения также произошли в систему голосования жюри: теперь это будет происходить в электронном формате с использованием новых установок.

Церемония вручения ТЭФИ состоится 7 и 8 декабря
Фото: www.1obl.ru

"Что бы ни говорили об успехах интернета, большая часть граждан России узнает о новостях "в городе и мире" именно из телевизионных программ. А для многих телевизор — по-прежнему единственное окно в мир, которое к тому же становится лекарством от одиночества".

Заявки на участие принимаются до 29 сентября: должны быть представлены работы, вышедшие в эфир с 1 января 2022 года по 30 июня 2023 года. Ключевыми направлениями премии станут "Информационное и общественно-политическое вещание" и "Развлекательное вещание, сериалы".

 

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Автор Александра Князькина
Александра Князькина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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