Август будет временем бушующей погодной стихии. Об этом рассказала популярный астролог Тамара Глоба.
Стихия бушевать будет весь месяц, особенно в начале и в конце. И основной проблемой станет вопрос ремонта, и всего, что связано со строительством и бытом.
В этом месяце будут образовываться новые союзы — кто-то будет "дружить против кого-то". Также это время для сбора урожая, финансов и укрепления семьи. Но в конце последнего летнего месяца россиян ждут трудности, которые могут возникнуть из-за ЕС и споров, происходящих вокруг него.
В августе хорошо искать работу в социальной сфере. Также это период финансовых проверок.
По мнению Глобы, август станет периодом планов и возможностей для страны. Главное, чтобы мы сохраняли бдительность и не упускали шансы.
В небесном танце планет этот месяц становится роковым, несущим потенциал для судеб наций и влияния на развитие всей Земли. Мир меняется, трансформируется цивилизация и экономика, подытожила астролог.
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