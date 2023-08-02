Астролог Тамара Глоба рассказала, какие перемены ждут РФ и мир в августе

1:11 Your browser does not support the audio element. Общество

Август будет временем бушующей погодной стихии. Об этом рассказала популярный астролог Тамара Глоба.

Фото: Fotodom.ru/ REX Features

Стихия бушевать будет весь месяц, особенно в начале и в конце. И основной проблемой станет вопрос ремонта, и всего, что связано со строительством и бытом.

В этом месяце будут образовываться новые союзы — кто-то будет "дружить против кого-то". Также это время для сбора урожая, финансов и укрепления семьи. Но в конце последнего летнего месяца россиян ждут трудности, которые могут возникнуть из-за ЕС и споров, происходящих вокруг него.

В августе хорошо искать работу в социальной сфере. Также это период финансовых проверок.

По мнению Глобы, август станет периодом планов и возможностей для страны. Главное, чтобы мы сохраняли бдительность и не упускали шансы.

В небесном танце планет этот месяц становится роковым, несущим потенциал для судеб наций и влияния на развитие всей Земли. Мир меняется, трансформируется цивилизация и экономика, подытожила астролог.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.