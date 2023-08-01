В мире стали тратить меньше времени на работу

Исследование компании ActivTrak показало, что во всем мире продолжительность рабочего дня сократилась на 37 минут, снизившись с более чем 10,5 часа до 10 часов.
Позитивные тенденции в сокращении рабочего времени оказали положительное влияние на психологическое самочувствие сотрудников.
В рамках исследования были проанализированы 38 миллионов отработанных часов более чем 134 тысячами сотрудников из 911 компаний в различных отраслях, таких как финансовые услуги, здравоохранение, страхование и профессиональные услуги. Снижение продолжительности рабочего дня коснулось лишь заключительной части рабочего времени, что сказалось на улучшении психологического состояния большинства сотрудников. Это произошло благодаря снижению объема чрезмерных нагрузок, что привело к сокращению числа работников, испытывающих усталость и стресс, на 13 процентов за год.
Несмотря на положительную динамику, общая доля перегруженных работой сотрудников в компаниях по всему миру остается высокой и составляет 28 процентов. Необходимо уделить внимание этой проблеме и стремиться к снижению данного показателя.
С учетом сокращения рабочего времени производительность труда осталась на прежнем уровне, составляя в среднем 7,2 часа продуктивных часов в день.
Это позволяет компаниям поддерживать высокий уровень эффективности труда, несмотря на сокращение рабочего времени.
В отличие от общемирового тренда сокращения продолжительности рабочей недели, в России этот показатель рекордно вырос по итогам первого квартала 2023 года и составил в среднем 38 часов 30 минут на одного сотрудника.
Это значительное увеличение по сравнению с аналогичным периодом 2022 года (38 часов 14 минут) и 2021 года (чуть менее 38 часов). Стоит отметить, что самый низкий показатель был зафиксирован во втором квартале 2020 года и составлял 31 час 37 минут.
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