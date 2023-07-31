Открыт предзаказ на электромобили "Атом"

0:28 Your browser does not support the audio element. Общество

Открыт приём предзаказов на электромобили "Атом", продажа которых стартует в 2025 году. Эту информацию можно найти в официальном Telegram-канале "Атома".

Фото: i-tc. ru/autonews/atom-2023-jelektromobil-ot-rossijskogo-startapa/

В сообщении говорится:

"Мы открываем предзаказ на первые "Атом". Уже сейчас вы можете оформить предзаказ и получить цифровой ключ, который даёт возможность приобрести электромобиль в 2025 году среди первых покупателей".

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