Открыт приём предзаказов на электромобили "Атом", продажа которых стартует в 2025 году. Эту информацию можно найти в официальном Telegram-канале "Атома".
В сообщении говорится:
"Мы открываем предзаказ на первые "Атом". Уже сейчас вы можете оформить предзаказ и получить цифровой ключ, который даёт возможность приобрести электромобиль в 2025 году среди первых покупателей".
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