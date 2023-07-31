Водители с личным грузовым автомобилем могут получать до 180 тысяч рублей в Томске ежемесячно. Однако заработная плата зависит от трудоспособности человека: можно зарабатывать и 200 тысяч, сообщает Комсомольская правда – Томск.
Также достойная зарплата у мастеров шиномонтажа в автосалонах. Специалисты получают до 200 тысяч рублей в месяц. Доход автомаляра в Томске составляет около 150 тысяч.
Похожий заработок в Томске можно получить и в сфере строительства. В местную компанию на постоянную работу требуется слесарь-сантехник с личным автомобилем. За 200 тысяч рублей в месяц мастеру придётся монтировать наружные и внутренние сети отопления, водоснабжения и канализации.
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