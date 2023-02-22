Академик Онищенко: защита учителей должна касаться правовой и материальной сторон

1:05 Your browser does not support the audio element. Общество

Основные направления защиты учителей должны касаться правовой и материальной сторон. Об этом заявил академик РАН, политик Геннадий Онищенко, комментируя подготовку нового законопроекта.

Ежемесячный доход учителей должен позволить им вести достойную жизнь, поэтому зарплату стоит повысить. Также необходимо предоставить особую защиту педагогам и усилить роль общественных учительских объединений, указал он.

Онищенко подчеркнул, что финансовая поддержка для учителей сильно отличаются в зависимости от региона. Одним выдаются квартиры и выплачиваются премии, другим эта помощь оказывается в урезанном виде. Академик отметил, что подобные проблемы необходимо обсудить на федеральном уровне.

"Также очень уместен вопрос права педагога на переподготовку. Непрерывное образование в этой профессии очень важно. Если человек остановится в своём развитии, то он не сможет выполнять роль воспитателя", — заявил он в материале для ФАН.

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