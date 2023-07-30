Марков: Зеленский и ЦРУ США ударили по российским либералам

0:50 Your browser does not support the audio element. Общество

Политолог Сергей Марков объяснил, что Украина атаковала либералов России, ударив по "Москва-Сити".

Фото: ya.ru

Марков считает, что Владимир Зеленский и ЦРУ США ударили дроном по российским либералам, так как в офисном центре "Москва-Сити" работают сотрудники западноориентированных компаний.

"Даже министерства там сплошь либеральные — Минэкономики, Минпромторг и Минцифры", — написал политический эксперт в своём Telegram-канале.

Политолог предположил, что после такой атаки либералы РФ задумаются о бегстве из Москвы. Марков не исключил также, что атакованные либералы начнут поддерживать Владимира Путина и СВО.

Ранее Захар Прилепин заявил, что в "Москва-Сити" окопались люди, мечтающие о победе ВСУ.

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