Захар Прилепин о знаменитостях РФ: "Болели весь день, чтоб Херсон пал"

Писатель Захар Прилепин обратился к российским знаменитостям, которые мечтают о том, чтобы Херсон пал под натиском ВСУ.

Член партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" констатировал, что ВС РФ благополучно удерживают Херсон.

"На херсонском направлении наши отбили атаки и ведут зачистки; к вечеру могут появиться фото брошенной и битой техники ВСУ", — написал литератор в своём микроблоге.

Прилепин считает, что в России живут немало уважаемых людей, которые порадовались бы в случае, если бы ВСУ захватили Херсон.

"Всё никак не привыкну к мысли, сколько известных, значимых, весомых людей в России болели весь день, чтоб Херсон пал. Съехали бы вы все отсюда, а? Ну, что вам стоит", — попросил политический деятель тайных злопыхателей, которые, по его мнению, окопались в офисе "Москва-сити".

Он посоветовал людям, мечтающим "водить пропагандистов на цепи", протрезвиться.

Ранее Прилепина возмутили слова Владимира Зеленского о Руси-Украине.