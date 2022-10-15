Писатель Захар Прилепин обратился к российским знаменитостям, которые мечтают о том, чтобы Херсон пал под натиском ВСУ.
Член партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" констатировал, что ВС РФ благополучно удерживают Херсон.
"На херсонском направлении наши отбили атаки и ведут зачистки; к вечеру могут появиться фото брошенной и битой техники ВСУ", — написал литератор в своём микроблоге.
Прилепин считает, что в России живут немало уважаемых людей, которые порадовались бы в случае, если бы ВСУ захватили Херсон.
"Всё никак не привыкну к мысли, сколько известных, значимых, весомых людей в России болели весь день, чтоб Херсон пал. Съехали бы вы все отсюда, а? Ну, что вам стоит", — попросил политический деятель тайных злопыхателей, которые, по его мнению, окопались в офисе "Москва-сити".
Он посоветовал людям, мечтающим "водить пропагандистов на цепи", протрезвиться.
Ранее Прилепина возмутили слова Владимира Зеленского о Руси-Украине.
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Опубликован видеоролик, на котором ВСУ пытаются сбить дрон "Шахид" ВС РФ.