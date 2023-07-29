Правительство России запретило вывозить рис и крупу до 31 декабря

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В субботу, 29 июля, правительство России приняло решение временно запретить вывоз риса и рисовой крупы за пределы страны. Это мероприятие направлено на обеспечение стабильности на внутреннем рынке.

Фото: Fotodom.ru/ REX

Согласно сообщению, опубликованному в Telegram-канале кабинета министров, запрет на экспорт риса и рисовой крупы временно введен для того, чтобы поддержать стабильность на внутреннем рынке. Такой шаг призван обеспечить население страны продуктами первой необходимости и предотвратить возможные колебания цен на рис и рисовую крупу.

Запрет на вывоз данных продуктов за пределы страны будет действовать до 31 декабря 2023 года. Это временное ограничение позволит правительству более тщательно контролировать ситуацию на рынке и, при необходимости, внести коррективы в свои экономические меры.

Важно отметить, что запрет на экспорт риса и рисовой крупы не распространяется на поставки в Южную Осетию, Абхазию и страны-члены Евразийского экономического союза. Это решение принято с целью поддержки торговых отношений и экономической интеграции с данными регионами.

Кроме того, правительство разрешает экспорт риса и рисовой крупы для оказания гуманитарной помощи и в рамках международных транзитных перевозок. Такое разрешение позволит предоставить помощь тем регионам или странам, которые нуждаются в продукции для удовлетворения своих гуманитарных потребностей.

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