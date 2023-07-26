Вице-президент Южного Судана прибыл в Петербург на саммит Россия - Африка

1:51 Your browser does not support the audio element. Общество

Вице-президент Южного Судана Табан Денг Гай вместе с делегацией высокого уровня прибыл в Санкт-Петербург для участия в саммите "Россия-Африка". Самолет высоких представителей приземлился в аэропорту Пулково, сообщает корреспондент ТАСС.

Становление Южного Судана как государства

Южный Судан — самое молодое международно признанное государство, провозгласившее свою независимость в июле 2011 года. С тех пор страна движется по пути стабильности и развития.

Укрепление мира в Южном Судане

В сентябре 2022 года в ходе 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел России Сергей Лавров и вице-президент Южного Судана Хусейн Аколь Абдельбаги обсудили ситуацию в стране. В ходе переговоров обсуждались перспективы окончательного урегулирования внутреннего конфликта с учетом решения о продлении переходного периода в стране до июля 2025 года.

Поддержка Россией мира и стабильности

Россия подтвердила свою поддержку усилий правительства Южного Судана и африканского сообщества в лице Межправительственного органа по развитию (МОВР) по восстановлению мира и обеспечению стабильности в Южном Судане. Этот совместный подход направлен на установление прочного мира в регионе.

Укрепление двусторонних отношений

Россия и Южный Судан выразили взаимную заинтересованность в укреплении партнерства в различных областях. К ним относятся углубление политического диалога, укрепление сотрудничества в рамках ООН и других многосторонних платформ, а также изучение возможностей для экономического роста и развития.

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Саммит Россия – Африка