Глава ивановского отделения ЛДПР подал документы на регистрацию кандидатом в губернаторы

1:19 Your browser does not support the audio element. Общество

На предстоящих 10 сентября губернаторских выборах руководитель Ивановского регионального отделения ЛДПР Дмитрий Шелякин подал в областную избирательную комиссию все необходимые документы для регистрации своей кандидатуры.

Фото: cryptofeed.ru

Это подтвердила во вторник пресс-служба областной избирательной комиссии.

"Дмитрий Викторович Шелякин, выдвинутый Ивановским региональным отделением политической партии ЛДПР, представил необходимые документы для регистрации в качестве кандидата на должность губернатора Ивановской области", — говорится в сообщении.

Ранее свои документы на регистрацию кандидатом на должность главы региона подали действующий губернатор Станислав Воскресенский и первый секретарь Ивановского регионального отделения партии "Коммунисты России" Александр Орехов. Кроме того, документы на участие в губернаторских выборах в облизбирком подали Александр Бойков, поддержанный региональным отделением КПРФ, и Павел Попов из партии "Справедливая Россия — Патриоты — За Правду". Голосование на выборах будет проходить в течение трёх дней, с 8 по 10 сентября.

Жителям области предстоит избрать губернатора и 30 депутатов областного парламента 8-го созыва.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

ЛДПР Ивановской области - на старте выборной кампании