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Протесты в Израиле привели к чрезвычайной ситуации в стране

2:06
Общество

Споры вокруг судебной реформы в Израиле создали чрезвычайную ситуацию в стране, однако возможность для компромисса все же существует. Все стороны должны проявить ответственность, чтобы выйти из кризиса. Об этом заявил президент Израиля Ицхак Герцог в понедельник, пишет ТАСС.

Протесты в Израиле привели к чрезвычайной ситуации в стране
Фото: РИА Новости

"У нас в стране чрезвычайная ситуация. Это момент, когда нам необходимо проявить ответственность", — написал глава государства на своей странице в Twitter.

Герцог подчеркнул, что граждане Израиля ожидают от политических лидеров мужества и ответственного отношения к политическим спорам. Он призвал политиков предпринять все усилия для достижения взаимопонимания в этой непростой ситуации.

"Мы работаем круглосуточно всеми возможными способами, чтобы найти решение. Есть возможное пространство для взаимопонимания, но также есть еще пробелы, которые требуют ответственного подхода со стороны всех участников", — добавил он.

Массовые протесты в связи с реформой судебной системы возобновились с новой силой в разных районах Израиля на прошлой неделе. Демонстранты выражают свое несогласие с политикой правительства под руководством Биньямина Нетаньяху и предложенным им планом преобразования израильской судебной системы, который предусматривает ограничение полномочий Верховного суда и предоставление исполнительной власти право контролировать отбор судей. Этот план был представлен кабинетом министров еще в начале года и вызвал ожесточенные протесты оппозиции, считающей, что реформа в таком виде угрожает основам демократии.

Ранее Кнессет принял в первом чтении первый из законов, связанных с судебной реформой. 23 июля парламентарии возобновили дебаты, готовясь проголосовать по законопроекту во втором и третьем чтениях. Голосование ожидается в понедельник, в то время как оппозиция продолжает протесты у здания Кнессета в Иерусалиме уже второй день, выступая против реформы.

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Израиль: многотысячные протесты после увольнения министра обороны из-за критики судебной реформы
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
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