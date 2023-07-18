В российских больницах без предупреждения изымают органы у покойных

0:50 Your browser does not support the audio element. Общество

В России абсолютно законно изымать органы у умерших без согласия родственников.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В 2014 году Москву потряс скандал. У девушке, умершей в результате ДТП, врачи изъяли сердце и почки, не поставив в известность родственников погибшей.

Попытки наказать медиков за самовольство к успеху не привели, так как закон в этом случае — на стороне врачей.

Люди в стране годами дожидаются органов, поэтому трансплантологи заинтересованы в том, чтобы умершие становились донорами.

Ранее врач рассказал, кто не сможет стать донором крови.

Как сообщает argumenti.ru, в России действует презумпция согласия посмертного донорства. Это означает, что все российские граждане являются потенциальными донорами.

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ЗАКОННОСТЬ ИЗЪЯТИЯ ОРГАНОВ В РОССИИ