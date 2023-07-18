В России абсолютно законно изымать органы у умерших без согласия родственников.
В 2014 году Москву потряс скандал. У девушке, умершей в результате ДТП, врачи изъяли сердце и почки, не поставив в известность родственников погибшей.
Попытки наказать медиков за самовольство к успеху не привели, так как закон в этом случае — на стороне врачей.
Люди в стране годами дожидаются органов, поэтому трансплантологи заинтересованы в том, чтобы умершие становились донорами.
Ранее врач рассказал, кто не сможет стать донором крови.
Как сообщает argumenti.ru, в России действует презумпция согласия посмертного донорства. Это означает, что все российские граждане являются потенциальными донорами.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Адвокат Александр Добровинский считает, что на фестивале Лаймы Вайкуле артисты выступят на понятном для всех русском языке.