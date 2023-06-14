Врач рассказал о том, кто не сможет стать донором крови

0:56 Your browser does not support the audio element. Общество

Педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус назвал категории граждан России, которые не могут стать донорами крови. Об этом сообщает Радио 1.

Фото: pixabay.com

Эксперт подчеркнул, что стать донором крови, её форменных элементов и плазмы может любой здоровый человек, при условии отсутствия медицинских противопоказаний.

Данная процедура противопоказана лицам с хроническими тяжёлыми заболеваниями почек, печени, сердечно-сосудистой системы. Также тем, кто имеет инфекции в виде гепатитов и заболевания крови.

Врач добавил, что при простуде или остром заболевании сдать кровь также не получится. Придется дождаться выздоровления.

Продеус подчеркнул, что для развития донорства в России необходима не только информационная кампания, но также социальная ответственность общества.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.