Под Тюменью бродячие животные загрызли стадо овец: подозревают чупакабру

0:51 Your browser does not support the audio element. Общество

В деревне Ялуторовского района Тюменской области произошёл серьёзный инцидент, связанный с нападениями диких животных на домашний скот.

Фото: hustlebelt.com

Местные жители сообщают, что по ночам стаи бродячих животных атакуют скот и наносят значительный ущерб. В последнем инциденте, произошедшем прошлой ночью, более двадцати овец были загрызены, пишет tmn.aif.ru.

Жители села Зиново уже давно живут в страхе, поскольку прошлогодние нападения диких животных на их скот стали происходить всё чаще. Местные сельчане изначально подозревали бродячих собак, однако такая версия была опровергнута. Некоторые даже говорят, что среди людей даже возникают различные мистические предположения, включая упоминания о чупакабре.

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