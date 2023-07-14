Учительницу из Омска оштрафовали за критику внешнего вида ученицы

36-летней учительнице математики из Омска назначили штраф за нападки на школьницу. Педагог раскритиковала внешность девочки.

Фото: behkonkur.com

Суд установил, что школьная учительница весной этого года негативно высказалась о внешнем виде ученицы во время урока. Общественность осудила женщину, учитывая то, что нападкам с её стороны подверглась девочка-сирота.

Ранее директор московской школы высказалась о сокращении числа учебников в российских школах.

О поступке учителя рассказали в социальных сетях. Припомнили педагогу и другие выпады в адрес школьников. Родители школьников отметили, что сама учительница позволяет себе появляться на уроках в вызывающих туниках.

Как сообщает gorod55.ru, женщине, которая полностью признала свою вину, назначили штраф в размере 4 тысячи рублей.

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