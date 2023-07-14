Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Эксперт 19Fortyfive Осборн рассказал о "подарке", приготовленном Россией для бронетанковых частей ВСУ
Власти ЮАР попросили, чтобы на саммит БРИКС вместо Путина приехал Лавров
В Германии признали, что Россия может годами сдерживать давление Запада
"Страна.ua": в ВСУ начали признавать, что несут серьёзные потери в ходе контрнаступления
Самые неприятные растения для аллергиков: что это
Житель Омска объяснил, почему продаёт портрет своего кота по цене квартиры
Полковник Матвийчук: коренной перелом в ходе СВО наступит через две-три недели
Пикап GMC Hummer EV 3X получит увеличенный запас хода
На смену Geely Coolray придет белорусский кроссовер BelGee X50

Учительницу из Омска оштрафовали за критику внешнего вида ученицы

Общество

36-летней учительнице математики из Омска назначили штраф за нападки на школьницу. Педагог раскритиковала внешность девочки.

Учительницу из Омска оштрафовали за критику внешнего вида ученицы
Фото: behkonkur.com

Суд установил, что школьная учительница весной этого года негативно высказалась о внешнем виде ученицы во время урока. Общественность осудила женщину, учитывая то, что нападкам с её стороны подверглась девочка-сирота.

Ранее директор московской школы высказалась о сокращении числа учебников в российских школах.

О поступке учителя рассказали в социальных сетях. Припомнили педагогу и другие выпады в адрес школьников. Родители школьников отметили, что сама учительница позволяет себе появляться на уроках в вызывающих туниках.

Как сообщает gorod55.ru, женщине, которая полностью признала свою вину, назначили штраф в размере 4 тысячи рублей.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

В Омске учительница избила скакалкой ученика
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Безумные поступки украинцев шокировали жителей Европы

Украинцы, которые заверяли власти Европы, что "бегут от войны", массово отправились на родину во время летнего отпуска.

Hlavné správy: европейцев шокировали беженцы, массово поехавшие из Чехии на Украину в отпуск
Депутат Гурулёв опубликовал заявление генерала Попова с подтверждением отставки
Опубликовано заявление генерала Попова об отстранении
Туристов из России избили и обматерили в Грузии
Турчак высказался по ситуации с обращением генерала Попова
Отто фон Бисмарк не хотел уходить в отставку из-за России Сергей Лебедев Новая миссия на МКС объединит специалистов четырёх космических агентств Анастасия Жукова Главари "Азова"* и "зерновая сделка" — взаимосвязаны ли они? Вадим Горшенин
Эксперт раскрыл последствия отставки генерала Попова для СВО
"Капризная примадонна": хамство Зеленского возмутило НАТО
Вопреки желанию Эрдогана, РФ выходит из "зерновой сделки"
Вопреки желанию Эрдогана, РФ выходит из "зерновой сделки"
Последние материалы
Власти ЮАР попросили, чтобы на саммит БРИКС вместо Путина приехал Лавров
В Германии признали, что Россия может годами сдерживать давление Запада
"Страна.ua": в ВСУ начали признавать, что несут серьёзные потери в ходе контрнаступления
Самые неприятные растения для аллергиков: что это
Житель Омска объяснил, почему продаёт портрет своего кота по цене квартиры
Полковник Матвийчук: коренной перелом в ходе СВО наступит через две-три недели
Пикап GMC Hummer EV 3X получит увеличенный запас хода
На смену Geely Coolray придет белорусский кроссовер BelGee X50
Учительницу из Омска оштрафовали за критику внешнего вида ученицы
Диетолог Соломатина объяснила, какими должны быть идеальные завтраки для граждан старше 40 лет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников