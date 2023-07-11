Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Зеленский прибыл на саммит НАТО в Вильнюсе
Кнутов объяснил, как уничтожить французские ракеты SCALP на Украине
Норвегия увеличит финансирование Украины на $236 млн
Главные советы, как избежать частых ошибок в садоводстве
Канада не будет поставлять Украине кассетные боеприпасы
Сексолог Молния предложила установить автоматы с презервативами в российских школах
Бронегруппа ВСУ была уничтожена из-за ошибки механика-водителя БМП
Температура в Екатеринбурге достигла рекордных +40 °C
В Новосибирске обнажённая женщина избила мужчину сковородкой на балконе

Директор московской школы высказалась о сокращении числа учебников в школах РФ

1:09
Общество

По поводу сокращения числа учебников в российских школах в Сети разразились дискуссии.

Директор московской школы высказалась о сокращении числа учебников в школах РФ
Фото: ТАСС

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов объяснил, что по каждому предмету было сокращено количество учебников.

Одни россияне уверены, что унификация лишает российское образование разнообразия. Другие граждане РФ вспоминают систему образования в Советском Союзе, где по одному учебнику учились многие поколения школьников.

Ранее генерал-лейтенант МВД высказался об уроках начальной военной подготовки в школах.

Директор школы № 1601 имени Героя СССР Лютикова Виктория Колесниченко уверена, что качество образования от сокращения числа учебников не пострадает.

"Обладая знаниями других программ, учитель спокойно в рамках тех тем, которые предусмотрены учебником, строит свой урок", — цитирует слова Колесниченко Москва 24.

Глава образовательного учреждения отметила, что никто не запрещает использовать что-то ещё, помимо учебника.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Школьный учебник 1957г. VS 2020г.
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Из-под земли достал: Китай преподал жёсткий урок США и Европе

Прекращением экспорта редкоземельных металлов Китай объявил "войну чипов".

РИА Новости: Китай дал жёсткий ответ на действия ЕС и США
Киеву нанесён удар перед саммитом НАТО: Путин оставил ЧВК "Вагнер" в СВО
Киеву нанесён удар перед саммитом НАТО: Путин оставил ЧВК "Вагнер" в СВО
К Фадееву всё вернулось бумерангом: Данилко обвинил продюсера в заговоре
Избегание нескольких продуктов поможет убрать опасные наслоения на сосудах — врач-кардиолог Погосова
Новая миссия на МКС объединит специалистов четырёх космических агентств Анастасия Жукова Главари "Азова"* и "зерновая сделка" — взаимосвязаны ли они? Вадим Горшенин Военная форма — наследница гражданской одежды Сергей Лебедев
Самые дешёвые российские курорты этим летом назвал эксперт
Джонни Депп осенью приедет в Россию
Конец вековой эпохи: в США приоткрыли тайну самой смертоносной программы
Конец вековой эпохи: в США приоткрыли тайну самой смертоносной программы
Последние материалы
Канада не будет поставлять Украине кассетные боеприпасы
Сексолог Молния предложила установить автоматы с презервативами в российских школах
Бронегруппа ВСУ была уничтожена из-за ошибки механика-водителя БМП
Температура в Екатеринбурге достигла рекордных +40 °C
В Новосибирске обнажённая женщина избила мужчину сковородкой на балконе
РФ готовит экономический ответ по итогам саммита НАТО в Вильнюсе
Telegraph: победа русских на Уимблдоне станет для Британии худшим кошмаром
Франция направит Украине свыше 50 ракет дальнего действия SCALP
Мишустин: российская экономика справляется с санкциями
В Красноярском крае сделали редкие кадры семейства снежных барсов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников