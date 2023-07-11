По поводу сокращения числа учебников в российских школах в Сети разразились дискуссии.
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов объяснил, что по каждому предмету было сокращено количество учебников.
Одни россияне уверены, что унификация лишает российское образование разнообразия. Другие граждане РФ вспоминают систему образования в Советском Союзе, где по одному учебнику учились многие поколения школьников.
Ранее генерал-лейтенант МВД высказался об уроках начальной военной подготовки в школах.
Директор школы № 1601 имени Героя СССР Лютикова Виктория Колесниченко уверена, что качество образования от сокращения числа учебников не пострадает.
"Обладая знаниями других программ, учитель спокойно в рамках тех тем, которые предусмотрены учебником, строит свой урок", — цитирует слова Колесниченко Москва 24.
Глава образовательного учреждения отметила, что никто не запрещает использовать что-то ещё, помимо учебника.
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