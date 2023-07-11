Директор московской школы высказалась о сокращении числа учебников в школах РФ

1:09 Your browser does not support the audio element. Общество

По поводу сокращения числа учебников в российских школах в Сети разразились дискуссии.

Фото: ТАСС

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов объяснил, что по каждому предмету было сокращено количество учебников.

Одни россияне уверены, что унификация лишает российское образование разнообразия. Другие граждане РФ вспоминают систему образования в Советском Союзе, где по одному учебнику учились многие поколения школьников.

Ранее генерал-лейтенант МВД высказался об уроках начальной военной подготовки в школах.

Директор школы № 1601 имени Героя СССР Лютикова Виктория Колесниченко уверена, что качество образования от сокращения числа учебников не пострадает.

"Обладая знаниями других программ, учитель спокойно в рамках тех тем, которые предусмотрены учебником, строит свой урок", — цитирует слова Колесниченко Москва 24.

Глава образовательного учреждения отметила, что никто не запрещает использовать что-то ещё, помимо учебника.

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