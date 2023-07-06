Вассерман рассказал, как бороться с ЛГБТ и повышать рождаемость в стране

В РФ борются с пропагандой ЛГБТ. Многие обсуждают возможность введения в школах спецуроков, посвященных традиционным семейным ценностям. В Госдуме, правда, не считают, что это сможет решить проблемы западного влияния и снижения рождаемости.

Фото: https://vk.com/polit_avas

Член комитета ГД РФ по просвещению Анатолий Вассерман уверен, что много людей с расстройствами половой идентификации тоже настаивают чтобы их сожительство приравняли к семейному.

Он отметил, что добавил, что важно пропагандировать не только семейные ценности, но и необходимость деторождения, пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня". Просвещения и пропаганды традиционных ценностей недостаточно, чтобы заставить пары заводить больше детишек, но можно прибегнуть к иным механизмам.

"Придётся рано или поздно принимать экономические меры по приравниванию ухода за детьми к "иным видам активной экономической деятельности", — подытожил Вассерман.

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