Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Из горящей многоэтажки в Тюмени эвакуировали около 100 человек: забирали самое ценное
Российские бойцы взяли в плен чемпиона Украины по боксу из "Кракена"*
Врачи из Новосибирска рассказали, как сохранить и улучшить память
Во Владивостоке привели в порядок осквернённые вандалами могилы погибших бойцов СВО
В Забайкалье 11 человек обратились за медпомощью из-за отравления мясом медведя
"Царьград": Зеленский просчитался с контрнаступлением, его "План Б" обречён на провал
Жители Тобольска пожаловались на попрошайку, разгуливающую в жару со связанным младенцем
"Царьград": БПЛА "Охотник" С-70 ВС России уничтожит всю ПВО Украины
Ведущая Sky News раскритиковала Байдена за игнорирование собственной внучки

Психолог Лобанова рассказала, как без труда накопить деньги: понадобятся календарь и ежедневник

1:02
Общество

Научиться откладывать накопления несложно, для этого понадобится минимум усилий, заявила медицинский психолог Диана Лобанова.

Психолог Лобанова рассказала, как без труда накопить деньги: понадобятся календарь и ежедневник
Фото: Fotodom. ru

Если человек поставил перед собой цель накопить некоторую сумму, ему стоит обзавестись ежедневником и календарём для составления плана и отслеживания результата.

"Каждый раз, когда вы увидите, сколько усилий вы уже вложили в достижение своих финансовых целей, вы будете более мотивированы продолжать свой путь к достижению успеха", — пояснила Лобанова в интервью изданию "Известия".

Главное, по её словам, системность накоплений: одну и ту же сумму нужно инвестировать ежемесячно в определенный день. Также психолог посоветовала воспользоваться принципом постепенности, то есть каждый месяц увеличивать откладываемую сумму на определённый процент. Таким образом, подчеркнула специалист, покупка желанного товара станет реальностью или просто удастся накопить "финансовую подушку" на трудные времена.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Подоляк: линия фронта может обвалиться через неделю

Советник президента Владимира Зеленского снова стал делать прогнозы и называть даты очередной перемоги.

Офис Зеленского: линия фронта может обвалиться через неделю
"РГ": эндокринолог Янг объяснила, какая еда на самом деле губит поджелудочную
Не жирное: эндокринолог назвала еду, которая губит поджелудочную
Многодетному отцу отказали в посадке на рейс из Турции из-за овербукинга
Украина сворачивает наступление. В 2024 году Трамп подпишет с Путиным мирный договор
У недобросовестных хозяев будут отбирать животных: подготовлен новый законопроект Анастасия Жукова Англо-русский союз никогда не доводил Россию до добра Сергей Лебедев Система государственности Литвы находится в глубоком кризисе Ярас Валюкенас
"Забудьте про мороженое": эндокринолог назвала причины появления угрей
"Мир серой хмари": США и ЕС собираются заблокировать солнечный свет
Блогер назвал три странных штрафа в Германии
Блогер назвал три странных штрафа в Германии
Последние материалы
В Забайкалье 11 человек обратились за медпомощью из-за отравления мясом медведя
"Царьград": Зеленский просчитался с контрнаступлением, его "План Б" обречён на провал
Жители Тобольска пожаловались на попрошайку, разгуливающую в жару со связанным младенцем
Почему крайне опасно для двигателя авто ездить на низких оборотах
Психолог Лобанова рассказала, как без труда накопить деньги: понадобятся календарь и ежедневник
Необычные травы, снижающие уровень сахара и снимающие стресс
"Царьград": БПЛА "Охотник" С-70 ВС России уничтожит всю ПВО Украины
Ведущая Sky News раскритиковала Байдена за игнорирование собственной внучки
Врач-терапевт Чернышова назвала три опасных вида мяса, которые могут уложить в больницу
"Турпром": живущая в Турции россиянка ощутила наступление "судного дня"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников