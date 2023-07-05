Психолог Лобанова рассказала, как без труда накопить деньги: понадобятся календарь и ежедневник

1:02 Your browser does not support the audio element. Общество

Научиться откладывать накопления несложно, для этого понадобится минимум усилий, заявила медицинский психолог Диана Лобанова.

Фото: Fotodom. ru

Если человек поставил перед собой цель накопить некоторую сумму, ему стоит обзавестись ежедневником и календарём для составления плана и отслеживания результата.

"Каждый раз, когда вы увидите, сколько усилий вы уже вложили в достижение своих финансовых целей, вы будете более мотивированы продолжать свой путь к достижению успеха", — пояснила Лобанова в интервью изданию "Известия".

Главное, по её словам, системность накоплений: одну и ту же сумму нужно инвестировать ежемесячно в определенный день. Также психолог посоветовала воспользоваться принципом постепенности, то есть каждый месяц увеличивать откладываемую сумму на определённый процент. Таким образом, подчеркнула специалист, покупка желанного товара станет реальностью или просто удастся накопить "финансовую подушку" на трудные времена.

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