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Турагент рассказала туристам из России про супербюджетные отели в Турции от 28 тысяч рублей

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Туризм

Если не ставить целью отдых в шикарной гостинице, то неделя отпуска на пляже в Турции обойдётся россиянам всего в 28 тысяч рублей, заявила турагент.

"Конечно, это самые примитивные отели на Анталийском или Эгейском побережьях. Но шанс купаться в тёплом море будет реализован в полной мере", — заверила она.

По словам специалиста, номер на неделю в трёхзвёздочной гостинице Himeros Beach Hotel в Кемере обойдётся двоим путешественникам в 57 тысяч рублей, причём в эту сумму включен авиаперелёт, доставка до отеля, страховка и питание.

Турагент добавила, что в настоящее время есть несколько подобных предложений, например отель Marin, стоимость которых не превышает 30 тысяч рублей за неделю отдыха на одного.

Ранее британские эксперты назвали пять типов туристов в самолёте, которые больше всего раздражают попутчиков.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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