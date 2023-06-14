Жители Ростовской области не могут оправиться от шока, узнав, во сколько им обойдётся на проезд по новому обходу Аксая.
Как пишет rostovgazeta.ru, проезд по обходу Аксая будет открыт в июне 2023 года, а стоимость его будет варьироваться от 300 до 900 рублей — это будет зависеть от типа транспорта, его высоты, количества осей, а также времени, когда совершается поездка.
Жители региона подчёркивают, что речь идёт о чересчур больших суммах, учитывая то, что поездки будут совершаться каждый день.
Дончане назвали увиденные цены "некислыми", отметив, что им обещали цены раза в три меньше.
"300 рублей за проезд легковому транспорту? Да они вообще страх потеряли", — написал один из пользователей.
"Хорошо хоть не 500…", — добавил другой житель региона.
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