Жители Ростовской области возмущены ценами на проезд по обходу Аксая

0:57 Your browser does not support the audio element. Общество

Жители Ростовской области не могут оправиться от шока, узнав, во сколько им обойдётся на проезд по новому обходу Аксая.

Фото: пресс-служба губернатора

Как пишет rostovgazeta.ru, проезд по обходу Аксая будет открыт в июне 2023 года, а стоимость его будет варьироваться от 300 до 900 рублей — это будет зависеть от типа транспорта, его высоты, количества осей, а также времени, когда совершается поездка.

Жители региона подчёркивают, что речь идёт о чересчур больших суммах, учитывая то, что поездки будут совершаться каждый день.

Дончане назвали увиденные цены "некислыми", отметив, что им обещали цены раза в три меньше.

"300 рублей за проезд легковому транспорту? Да они вообще страх потеряли", — написал один из пользователей. "Хорошо хоть не 500…", — добавил другой житель региона.

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