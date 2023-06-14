Мошенники украли личные данные 80 млн граждан России

0:50 Your browser does not support the audio element. Общество

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что интернет-мошенники похитили личные данные 80 млн граждан России. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: mosoah.com

Кузнецов отметил, что в русскоязычном сегменте интернета есть "теневая" его часть. Для мошенников, которые могут находиться в любой точке мира, интерес представляют граждане России. Всего в русскоязычном сегменте сети работают около 1 млн злоумышленников.

Они использую личные данные пользователей для своих мошеннических схем. В теневом интернете доступны сервисы, которые фактически являются готовыми кол-центрами с персональными данными граждан. Количество украденных строк превышает 500 млн.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.