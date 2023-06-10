msk1.ru: жители Москвы назвали причины снижения рождаемости в РФ

По словам члена комитета Государственной Думы по защите конкуренции Ирины Филатовой, рождаемость в России снизилась значительно за последние десять лет. Она указала на несколько возможных причин, включая социально-экономические и медицинские факторы. Среди них увеличение случаев бесплодия, недостаток государственной поддержки и нежелание молодых людей создавать семьи.

Фото: pixabay.com

Некоторые из читателей msk1.ru обсудили другие основания возможной демографической катастрофы. В частности, москвичи выразили мнение, что на ситуацию оказали влияние ограничения на использование материнского капитала и недостаточная финансовая поддержка со стороны властей.

"Нужна стабильность в стране во всём, чтобы была уверенность в будущем своём и рождённых детей", — отметил один из жителей города.

Читатели издания поделились предложениями по повышению рождаемости в стране. По их мнению, необходимо оказывать финансовую поддержку для женщин, которые находятся в декрете.

"Назначьте многодетной женщине прожиточный минимум до того момента, пока она не выйдет на работу. Обеспечьте женщину средней пенсией по региону независимо от её стажа и коэффициентов", — сказал житель Москвы.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

В ПФР напомнили о ежемесячном пособии, вставшим на учет в ранние сроки беременности