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Целитель в погонах рассказал о военной службе, где требуются навыки прогнозирования

0:50
Общество

Целитель Валерий Розанов, который работал параллельно с Анатолием Кашпировским, рассказал о службе в пограничных войсках КГБ.

Целитель в погонах рассказал о военной службе, где требуются навыки прогнозирования
Фото: https://argumenti.ru/interview/2023/06/836033

Розанов собирал полные залы сторонников народной медицины. Сейчас он выступает как доктор психологии, политический эксперт и аналитик.

Целитель рассказал, что проходил срочную службу в пограничных войсках, которые связаны с КГБ.

Ранее целитель Виктор Богданов заявил, что СВО спасла брак Аллы Пугачёвой.

"Одно из подразделений при Пограничной службе, которое занималось как раз аналитикой и прогнозированием ситуаций, которые могли происходить на границе", — цитирует слова Розанова argumenti.ru.

Он объяснил, что подобная деятельность направлена на повышение боеспособности местного населения.

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Валерий Розанов - исцеление хлебом
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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