Целитель Валерий Розанов, который работал параллельно с Анатолием Кашпировским, рассказал о службе в пограничных войсках КГБ.
Розанов собирал полные залы сторонников народной медицины. Сейчас он выступает как доктор психологии, политический эксперт и аналитик.
Целитель рассказал, что проходил срочную службу в пограничных войсках, которые связаны с КГБ.
Ранее целитель Виктор Богданов заявил, что СВО спасла брак Аллы Пугачёвой.
"Одно из подразделений при Пограничной службе, которое занималось как раз аналитикой и прогнозированием ситуаций, которые могли происходить на границе", — цитирует слова Розанова argumenti.ru.
Он объяснил, что подобная деятельность направлена на повышение боеспособности местного населения.
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