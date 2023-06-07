В Москве скончался актёр и сценарист передачи "Спокойной ночи, малыши!"

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На 98-м году жизни скончался актер и сценарист передачи "Спокойной ночи, малыши!" Владимир Меерзон. Об этом сообщает ИА REGNUM.

Фото: Pixabay

Он не дожил до своего дня рождения всего три дня. Незадолго до смерти у него резко ухудшилось здоровье.

Владимир Меерзон родился 8 июня 1925 года в семье известного врача-хирурга Якова Меерзона. В 1941 году в возрасте 16 лет он ушел на фронт, прошел всю войну, получив четыре ранения и контузию.

После войны окончил театральное училище имени Щукина и устроился в редакцию детских программ на центральном телевидении СССР.