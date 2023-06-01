В четверг, первого июня, жительница Петрозаводска шла в районе улицы Пархоменко и встретила медведя.
Об этом рассказали в karelinform.ru. Женщина увидела дикое животное и мгновенно развернулась. Зверь не заметил уходящего человека и побежал к улице Сыктывкарская, добавили журналисты.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Президент России Владимир Путин установил правила, которые дают ему наилучшие шансы на победу в ходе украинского конфликта. Об этом пишет The Washington Times.