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Жительница Петрозаводска встретила на улице медведя

0:21
Общество

В четверг, первого июня, жительница Петрозаводска шла в районе улицы Пархоменко и встретила медведя.

Жительница Петрозаводска встретила на улице медведя
Фото: dela.ru

Об этом рассказали в karelinform.ru. Женщина увидела дикое животное и мгновенно развернулась. Зверь не заметил уходящего человека и побежал к улице Сыктывкарская, добавили журналисты.

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Что делать при встрече с медведем и как её избежать!
Автор Евгения Васильева
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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