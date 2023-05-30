Финская пограничница Эрика Янкя рассказала о том, как на нее напал медведь на границе с Россией. Об этом сообщает газета Kuhmolainen.
27-летняя женщина, которая также является сборной страны по биатлону, совершала пробежку недалеко от контрольно-пропускного пункта "Вартиус" вечером 26 мая. На расстоянии десяти метров она увидела разъяренного зверя.
Девушка легла на землю и прикинулась мертвой. Она успела подумать о том, что ее жизни пришел конец. Однако медведь лишь обнюхал спортсменку и затем отошел.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Во время массированного удара по Киеву ВКС РФ использовали ракеты большой дальности, отметил профессор Алексей Подберёзкин в беседе с Pravda.Ru.