На финскую пограничницу напал медведь у границы с Россией

0:39 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Финская пограничница Эрика Янкя рассказала о том, как на нее напал медведь на границе с Россией. Об этом сообщает газета Kuhmolainen.

Фото: iz.ru

27-летняя женщина, которая также является сборной страны по биатлону, совершала пробежку недалеко от контрольно-пропускного пункта "Вартиус" вечером 26 мая. На расстоянии десяти метров она увидела разъяренного зверя.

Девушка легла на землю и прикинулась мертвой. Она успела подумать о том, что ее жизни пришел конец. Однако медведь лишь обнюхал спортсменку и затем отошел.

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