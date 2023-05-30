За последние пять лет в Татарстане провели несколько сотен природоохранных мероприятий благодаря чему предотвратили экологический ущерб на сумму в 58 млрд рублей.
Об успешном спасении экологии рассказал министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков.
Ранее сообщалось о самых интересных местах Казани.
Охрана природы потребовала бюджетных и внебюджетных трат в сумме 52,2 млрд рублей. По словам Шадрикова, республика Татарстан является одним из лидеров Приволжского федерального округа по проведению результативных природоохранных мероприятий.
"Крупные предприятия сократили количество выбросов на 1,4% и снизили объём отведенных загрязненных сточных вод на 16%", — цитирует слова министра inkazan.ru.
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