В Татарстане предотвратили экологический ущерб на десятки миллиардов рублей

0:57 Your browser does not support the audio element. Общество

За последние пять лет в Татарстане провели несколько сотен природоохранных мероприятий благодаря чему предотвратили экологический ущерб на сумму в 58 млрд рублей.

Фото: Ютуб

Об успешном спасении экологии рассказал министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков.

Ранее сообщалось о самых интересных местах Казани.

Охрана природы потребовала бюджетных и внебюджетных трат в сумме 52,2 млрд рублей. По словам Шадрикова, республика Татарстан является одним из лидеров Приволжского федерального округа по проведению результативных природоохранных мероприятий.

"Крупные предприятия сократили количество выбросов на 1,4% и снизили объём отведенных загрязненных сточных вод на 16%", — цитирует слова министра inkazan.ru.

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