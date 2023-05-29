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EADaily: в Краснодаре останутся вывески только на русском языке

0:31
Общество

В соответствии с утвержденными Правилами благоустройства города, в Краснодаре на магистральных улицах и в центре должны оставаться только вывески на русском языке. Это знаковое событие для города, поскольку оно позволит создать единый стиль архитектурного облика краевой столицы. Об этом сообщает EADaily.

EADaily: в Краснодаре останутся вывески только на русском языке
Фото: Юга.ру

Отмечается, что в рамках изменений также будет внесено обновление внешнего вида нестационарных торговых объектов и подсветки магистральных улиц.

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Плюсы и минусы жизни в Краснодаре, мнение от местного, жизнь в Краснодаре
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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