В соответствии с утвержденными Правилами благоустройства города, в Краснодаре на магистральных улицах и в центре должны оставаться только вывески на русском языке. Это знаковое событие для города, поскольку оно позволит создать единый стиль архитектурного облика краевой столицы. Об этом сообщает EADaily.
Отмечается, что в рамках изменений также будет внесено обновление внешнего вида нестационарных торговых объектов и подсветки магистральных улиц.
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