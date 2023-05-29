EADaily: в Краснодаре останутся вывески только на русском языке

0:31 Your browser does not support the audio element. Общество

В соответствии с утвержденными Правилами благоустройства города, в Краснодаре на магистральных улицах и в центре должны оставаться только вывески на русском языке. Это знаковое событие для города, поскольку оно позволит создать единый стиль архитектурного облика краевой столицы. Об этом сообщает EADaily.

Фото: Юга.ру

Отмечается, что в рамках изменений также будет внесено обновление внешнего вида нестационарных торговых объектов и подсветки магистральных улиц.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Плюсы и минусы жизни в Краснодаре, мнение от местного, жизнь в Краснодаре