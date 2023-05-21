Журналист рассказал о последнем разговоре с мужем Дианы Гурцкой: пью горстями антидепрессанты и транквилизаторы

1:23 Your browser does not support the audio element. Общество

Либеральный журналист Роман Супер передал скандальное содержание своего последнего разговора с умершим мужем Дианы Гурцкой Петром Кучеренко.

Фото: domosedy.com

Журналист Роман Супер, проживающий в Израиле, написал, что Кучеренко советовал ему уезжать из России, чтобы спасти себя и семью.

На вопрос, не хочет ли он сам "соскочить", Кучеренко, по словам журналиста, отмечал, что это невозможно уже сделать.

"У нас загранпаспорта забирают. Да и нет такого глобуса, который теперь будет рад заместителю российского министра", — цитирует слова заместитель министра науки и высшего образования РФ Супер.

Кучеренко якобы признавался, что почти не спит и горстями пьёт антидепрессанты и транквилизаторы одновременно.

"Мы все взяты в заложники. Никто не может ничего пикнуть. Сразу же раздавят как тлю. Уезжай скорее, Рома. И всех своих спасай", — процитировал слова российского чиновника журналист.

Текст беседы опубликовал Telegram-канал "Небожена". Подписчики канала не верят в подлинность переданного разговора, подозревая, что Супер наводит на покойного приятеля поклёп с целью повысить цитируемость своего микроблога. Фоловеры адресовали певице Диане Гурцкой слова поддержки и сочувствия.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Умер муж Дианы Гурцкой замминистра Петр Кучеренко