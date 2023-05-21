Елена Блиновская умудряется даже под следствием собирать деньги у своей аудитории. Теперь она бьёт на жалость.
Автор "Марафона желаний", которую обвиняют в неуплате налогов, попросила помощи у своих подписчиков. Коуч-тренер считает, что её судят за то, что она помогала людям.
"Суд у нас забрал всё, заблокировал все счета и оставил без возможности жить и бороться", — написала Блиновская в своём Telegram-канале.
Она пожаловалась на, что ей нечем заплатить за услуги адвоката.
"Важен каждый рубль, каждое слово поддержки, надеюсь, на нашу с вами связь и доверие", — обратилась королева марафонов к своей аудитории.
Ранее сообщалось, что муж Елены Блиновской находится под стражей в связи с обвинением в неуплате налогов на крупную сумму.
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