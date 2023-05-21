Блиновская попросила подписчиков скинуться ей на адвоката: "Суд у нас забрал всё"

0:53 Your browser does not support the audio element. Общество

Елена Блиновская умудряется даже под следствием собирать деньги у своей аудитории. Теперь она бьёт на жалость.

Фото: moslenta.ru

Автор "Марафона желаний", которую обвиняют в неуплате налогов, попросила помощи у своих подписчиков. Коуч-тренер считает, что её судят за то, что она помогала людям.

"Суд у нас забрал всё, заблокировал все счета и оставил без возможности жить и бороться", — написала Блиновская в своём Telegram-канале.

Она пожаловалась на, что ей нечем заплатить за услуги адвоката.

"Важен каждый рубль, каждое слово поддержки, надеюсь, на нашу с вами связь и доверие", — обратилась королева марафонов к своей аудитории.

Ранее сообщалось, что муж Елены Блиновской находится под стражей в связи с обвинением в неуплате налогов на крупную сумму.

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