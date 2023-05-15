Вслед за Еленой Блиновской за неуплату налогов был задержан её муж: следствие считает мужчину соучастником

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Муж известного блогера Елены Блиновской был задержан за неуплату налогов.

Фото: 78.ru

Стало известно, что Алексей Блиновский в настоящее время находится под стражей в связи с подозрением в неуплате налогов на крупную сумму. До этого мужчина проходил по делу о неуплате налогов Елены Блиновской на 918 миллионов рублей в качестве свидетеля. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что следствие считает Алексея соучастником, поскольку он помогал создательнице «Марафона желаний» отмывать деньги. В скором времени следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании Алексею меры пресечения.

Напомним, ранее Елена Блиновская уже признала вину и согласилась выплатить сумму долга.

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