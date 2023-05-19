Симоньян пытались убить с помощью "вибропули" для сексуальных утех

0:37 Your browser does not support the audio element. Общество

Маргарита Симоньян рассказала о странном содержимом опасной посылки на её имя со следами взрывчатки.

Фото: rbc.ru

Главред RT сообщила, что бандероль со следами взрывчатки, обнаруженными сотрудниками безопасности, ей прислали из Гонконга. Она объяснила, что взрывного устройства внутри посылки не было.

"Говорят, это некая "вибропуля" для сексуальных приключений", — написала журналистка в своём Telegram-канале.

Она отметила, что ей предмет напоминает какой-то пенал.

"Моя жизнь становится все увлекательнее", — с иронией отметила Симоньян.

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