Маргарита Симоньян рассказала о присланной ей опасной посылке со следами взрывчатки.
Главред RT сообщила об инциденте, который может свидетельствовать о том, что на неё хотели совершить покушение.
"На мое имя на работу прислали бандероль со следами взрывчатки", — написала телеведущая в своём Telegram-канале.
Она объяснила, что опасное содержимое посылки выявили сотрудники безопасности. В данный момент в деле разбирается полиция.
Ранее Захар Прилепин, которого пытались взорвать в автомобиле, рассказал о своём тяжёлом состоянии.
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