Маргарита Симоньян сообщила о попытке покушения на неё с помощью взрывчатки

0:39 Your browser does not support the audio element. Общество

Маргарита Симоньян рассказала о присланной ей опасной посылке со следами взрывчатки.

Фото: Instagram

Главред RT сообщила об инциденте, который может свидетельствовать о том, что на неё хотели совершить покушение.

"На мое имя на работу прислали бандероль со следами взрывчатки", — написала телеведущая в своём Telegram-канале.

Она объяснила, что опасное содержимое посылки выявили сотрудники безопасности. В данный момент в деле разбирается полиция.

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