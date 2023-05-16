Вице-спикер Госдумы рассказал о скором отстреле синичек в России за жёлто-синее оперение

1:16 Your browser does not support the audio element. Общество

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков призвал правоохранительные органы прекратить преследование россиян за сочетание синего и жёлтого цветов.

Фото: Wikipedia

Даванков считает неправильным наказывать россиян за ношение сочетания цветов, напоминающее флаг Украины.

Представитель партии "Новые люди" отметил, что поиск смыслов в одежде граждан РФ "доходит до абсурда". Он привёл в пример девочку из ХМАО, на которую донесла директор школы из-за салатово-сиреневых ленточек в косичках. Он осудил также задержание россиян на улице за неправильные оттенки в одежде.

Даванков вспомнил и самоцензуру телеведущей Ольги Скабеевой, которая удалила пост с букетом, отдалённо напоминающим по цветам украинский флаг.

"Если продолжать в таком духе, то скоро в России начнут отстреливать синичек, сотни брендов придется закрыть за желто-синие логотипы и запретить, как минимум, одну политическую партию — ЛДПР. Очевидно, что этот путь абсурдный", — выразил своё мнение вице-спикер Госдумы.

Ранее сообщалось, что в подмосковной электричке мужчина накинулся на мальчика из-за жёлто-синего рюкзака ребёнка.

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