В караоке-клубе Евпатории ветерану СВО запрещали петь гимн России

0:48 Your browser does not support the audio element. Общество

Караоке-клуб в Евпатории оказался в центре скандала. Супруга одного из посетителей, который является участником СВО, рассказала в соцсетях, что им запретили исполнить в заведении гимн России. Об этом сообщает Telegram-канал "RV".

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

По словам женщины, они с супругом пришли отдохнуть в караоке-клуб в Евпатории. Попросили персонал поставить гимн России. Однако, в этом им было отказано. Даже несмотря на то, что муж женщины является ветераном СВО.

По мнению женщины, патриотические песни находятся в заведении под негласным запретом. "Хотелось бы что бы проверили контингент этого заведения и исключить предательство к нашей стране!", - добавила автор поста.

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